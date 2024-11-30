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BB Team с gpk на замене прошла в гранд-финал BLAST Slam по «Доте»

BB Team с gpk на замене прошла в гранд-финал BLAST Slam по «Доте»
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Завершилось дерби российских команд BetBoom Team и PARIVISION на топ-турнире BLAST Slam 1 по Dota 2.

В полуфинале ивента встретились два коллектива из нашего региона. По итогам двух напряжённых карт BB Team всё же оказалась сильнее PV и прошла в гранд-финал престижного чемпионата. Стоит отметить, что на данном турнире BB выступает с Данилом gpk~ Скутиным на замене.

Dota 2. BLAST Slam I . 1/2 финала
30 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
BetBoom Team
Окончен
2 : 0
PARIVISION

В результате данной встречи PARIVISION покинула соревнование, остановившись на 3-4-м месте и заработав $ 80 тыс. Что касается BetBoom Team, в решающем матче ивента российская команда будет противостоять победителю пары Tundra Esports — Xtreme Gaming.

Турнир BLAST Slam 1 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 26 ноября по 1 декабря в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования десять команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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