BB Team с gpk на замене прошла в гранд-финал BLAST Slam по «Доте»

Завершилось дерби российских команд BetBoom Team и PARIVISION на топ-турнире BLAST Slam 1 по Dota 2.

В полуфинале ивента встретились два коллектива из нашего региона. По итогам двух напряжённых карт BB Team всё же оказалась сильнее PV и прошла в гранд-финал престижного чемпионата. Стоит отметить, что на данном турнире BB выступает с Данилом gpk~ Скутиным на замене.

В результате данной встречи PARIVISION покинула соревнование, остановившись на 3-4-м месте и заработав $ 80 тыс. Что касается BetBoom Team, в решающем матче ивента российская команда будет противостоять победителю пары Tundra Esports — Xtreme Gaming.

Турнир BLAST Slam 1 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 26 ноября по 1 декабря в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования десять команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.