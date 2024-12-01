Расписание финального дня BLAST Slam 1 по «Доте» — BB Team против Tundra в гранд-финале

Сегодня, 1 декабря, завершится престижный чемпионат BLAST Slam 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В гранд-финале турнира столкнутся российская BetBoom Team и европейская Tundra Esports, в составе которой играет бывший представитель BB Егор Nightfall Григоренко. Решающее противостояние в best-of-5 формате начнётся в 18:30 мск.

Расписание BLAST Slam 1 по «Доте» на 1 декабря, воскресенье:

18:30. Гранд-финал, BetBoom Team (Россия) — Tundra Esports (Европа).

Вне зависимости от победителя исход будет сенсационным: это будет либо первый чемпионский титул на тир-1 соревновании для BB Team, либо первый топ-1 на LAN-турнире для Найтфолла.

Топ-турнир BLAST Slam I по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 26 ноября по 1 декабря в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 10 участников разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.