Российские VP и Cloud9 оказались в одном шаге от вылета с шанхайского мэйджора по CS2

Российские команды потерпели второе поражение в рамках открывающей стадии топ-турнира Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

В третьем раунде первого этапа Virtus.pro встретилась с немецкой BIG, а Cloud9 противостояла бразильской paiN Gaming. В итоге оба коллектива из России проиграли свои серии со счётом 11:13 и оказались в одном шаге от вылета с чемпионата.

В матчах на вылет VP и C9 будут противостоять Rare Atom и победитель пары Complexity Gaming — Imperial Esports. Данные встречи в best-of-3 формате состоятся в понедельник, 2 декабря.

Топ-турнир PW Shanghai Major 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае, Китай. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.