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Звезда сериала «Фоллаут» Элла Пернелл начала проходить Fallout: New Vegas

Звезда сериала «Фоллаут» Элла Пернелл начала проходить Fallout: New Vegas
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Звезда сериала «Фоллаут» Элла Пернелл рассказала в одной из своих соцсетей, что начала проходить культовую Fallout: New Vegas. В качестве платформы актриса выбрала консоль Xbox.

Фото: Bsky

По словам Пернелл, прохождение игры связано с подготовкой к съёмкам второго сезона сериала от Amazon, которые до сих пор не стратовали.

Съёмки первого сезона проекта стартовали в июле 2022 года, а премьера состоялась в апреле 2024-го. Вероятно, на продолжение уйдёт примерно столько же времени, поэтому его выхода не стоит ждать раньше 2026 года. Детали сюжета пока не раскрываются.

Первый сезон шоу получил крайне положительные отзывы и стал одним из самых успешных проектов Amazon, собрав более 100 млн зрителей.

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