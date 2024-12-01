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Сборы комедии «Манюня: Приключения в деревне» превысили 300 млн рублей

Сборы комедии «Манюня: Приключения в деревне» превысили 300 млн рублей
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1 декабря сборы комедийного фильма «Манюня: Приключения в деревне» превысили в кинотеатрах России 300 млн рублей. Лента шла к такому результату на протяжении двух с половиной недель — премьера состоялась 14 ноября.

В новом фильме франшизы Манюня, Наринэ и Каринка в сопровождении Ба отправляются на летние каникулы в настоящую русскую деревню к бабушке Насте. Сначала они очень увлечены непривычной атмосферой нового места, но достаточно быстро начинают скучать. Решив ускорить время до отъезда домой, девочки обращаются к бабке-колдунье, которая якобы исполняет любые желания.

В комедии снялись Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, София Петрова, Ольга Волкова и другие. Режиссёром фильма выступил Денис Гуляр («Любовь зла»).

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