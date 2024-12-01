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Вайбер не работает и тормозит: не отправляются сообщения и не загружается приложение 1 декабря

Viber столкнулся с массовыми сбоями в России
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1 декабря российские пользователи Viber стали массово жаловаться на проблемы в работе мессенджера. Первые сообщения появились около 1:45 по Москве. К примеру, сейчас число обращений на сайте Downdetector перевалило за 1100.

Фото: Downdetector

Пользователи Viber отмечают, что у них перестали отправляться сообщения, больше не приходят уведомления и не получается зайти в свой аккаунт. Когда в России стабилизируется работа мессенджера, пока неизвестно. С чем связаны сбои, также непонятно.

Больше всего сообщений поступило от жителей Забайкальского края, республики Бурятия, Иркутской, Самарской и Нижегородской областей.

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