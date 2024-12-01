Team Spirit заработала вторую победу на чемпионате M6 по игре MLBB

Российская Team Spirit выиграла вторую серию в рамках швейцарской стадии топ-турнира M6 World Championship по игре Mobile Legends: Bang Bang.

В третьем раунде «драконы» встретились с индонезийским составом Team Liquid ID. «Спиритам» понадобилось 13 минут и 33 секунды, чтобы расправиться с оппонентом и на один шаг приблизиться к выходу в плей-офф.

На текущий момент Team Spirit идёт со счётом 2:1 и находится в одной победе от попадания в финальную стадию соревнования. Что касается «жидких», они рискуют покинуть турнир, в случае если проиграют ещё одну серию.

Престижный чемпионат M6 по MLBB проходит в LAN-формате в период с 21 ноября по 15 декабря в Куала-Лумпуре, Малайзия. В рамках соревнования 23 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.