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Мультфильм «Моана 2» выйдет в России уже 7 декабря

Мультфильм «Моана 2» выйдет в России уже 7 декабря
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27 ноября состоялась мировая премьера мультфильма «Моана 2». За первые два дня проката общие сборы картины превысили $ 200 млн, что превзошло прогнозы аналитиков.

До российского проката анимационная лента доберётся уже 7 декабря. Иформация об этом появилась на сайтах ряда кинотеатров страны. Показы будут проходить неофициально в рамках предсеансового обслуживания.

Напомним, «Моана 2» продолжает историю воительницы Моаны, которая получает загадочное послание от предков и отправляется в новое путешествие с лучшим другом. На своём пути девушка заводит новых друзей и встречается с новыми недоброжелателями.

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