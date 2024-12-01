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Сборы фильма «Приключения Паддингтона 3» в России превысили 200 млн рублей

Сборы фильма «Приключения Паддингтона 3» в России превысили 200 млн рублей
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1 декабря сборы семейной комедии «Приключения Паддингтона 3» в кинотеатрах России превысили 200 млн рублей. Для достижения такой суммы ленте понадобилось три дня — премьера состоялась 28 ноября.

Фото: «Фонд Кино»

По сюжету, Паддингтон возвращается в Перу, чтобы навестить свою любимую тётю Люси, которая проживает в доме для престарелых медведей. Герой и семья Браунов успеют как побывать в тропических лесах Амазонки, так и добраться до горных вершин Перу.

Основной актёрский состав, который принимал участие в первых двух частях франшизы, вернулся. К касту присоединились Антонио Бандерас, Оливия Колман и другие. Замена произошла только одна: теперь Мэри Браун играет Эмили Мортимер, а не Салли Хокинс.

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