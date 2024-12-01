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Авторы Terraria отложили патч 1.4.5 до 2025 года

Авторы Terraria отложили патч 1.4.5 до 2025 года
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Разработчики песочницы Terraria опубликовали в официальном блоге новый пост. В нём авторы сообщили о переносе патча 1.4.5 на 2025 год. Точная дата выхода обновления пока не раскрывается.

В сообщении отмечается, что никто не собирается заставлять разработчиков перерабатывать, чтобы уложиться в ранее заявленный срок.

У нас была надежда, что мы успеем всё сделать до конца года, но, видимо, это не так. Мы также не собираемся заставлять кого-либо из нашей или другой команды кранчить, чтобы успеть в сроки, которые могут быть произвольными.

Также коллектив Re-Logic извинился перед фанатами за задержку, однако напомнил, что они всегда стараются соблюдать высокую планку качества выпускаемого контента. Ко всему прочему, разработчики напомнили о коллаборации с выживачом Palworld, которая пройдёт в 2025 году.

Постер коллаборации с Palworld

Фото: Re-Logic

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