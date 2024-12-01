Звезда дилогии Star Wars Jedi Камерон Монахэн назвал любимую часть «Звёздных войн»

Камерон Монахэн подарил свою внешность и голос Кэлу Кестису, главному герою дилогии видеоигр Star Wars Jedi. Недавно актёр посетил фестиваль фан-культуры Fan Expo, проходящий в Сан-Франциско. В ходе него Монахэн пообщался с журналистами и посетителями мероприятия.

Актёра попросили назвать его любимую часть из кинофраншизы «Звёздные войны». Таковым для него стал пятый эпизод «Империя наносит ответный удар» 1980 года.

В конце февраля этого года компания Electronic Arts подтердила разработку третьей части Star Wars Jedi про приключения Кэла Кестиса. Подробности сюжета, сроки и дата выхода пока не раскрываются. Релиз Star Wars Jedi: Survivor состоялся в апреле 2023 года.