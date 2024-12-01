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Умер Адам Сомнер, продюсер фильмов Мартина Скорсезе и Стивена Спилберга

Умер Адам Сомнер, продюсер фильмов Мартина Скорсезе и Стивена Спилберга
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Как сообщают журналисты издания Variety, в возрасте 57 лет скончался кинопродюсер Адам Сомнер. Мужчина умер в результате осложнений, вызванных раком щитовидной железы.

Сомнер работал со многими культовыми режиссёрами: Стивеном Спилбергом, Мартином Скорсезе, Полом Томасом Андерсоном, Алехандро Иньярриту и Ридли Скоттом. Во время производства картин именитых постановщиков Адам Сомнер выступал либо продюсером, либо помощником режиссёра.

За свою карьеру он успел приложить руку к созданию многих культовых картин: к «Призрачной нити», «Врождённому пороку», «Мастеру», «Нефти», «Первому игроку приготовиться», «Линкольну», «Убийцам цветочной луны», «Волку с Уолл-стрит», «Падению чёрного ястреба», «Гладиатору» и другим.

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