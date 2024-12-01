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Для продолжения «Шерлока» придумали центральную идею

Для продолжения «Шерлока» придумали центральную идею
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Автор сериала «Шерлок» Стивен Моффат пообщался с журналистами издания SFX. В ходе разговора он заявил, что у него уже есть центральная идея для возвращения шоу. По словам Моффата, в потенциальном сиквеле главные герои должны будут слегка постареть и стать похожими на свои классические варианты из прошлых экранизаций.

Однако создатель отметил, что на данный момент никаких обсуждений касательно начала работы над проектом пока не ведётся.

Напомним, в оригинальном сериале снялись Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фримен, Уна Стаббс, Руперт Грейвз, Луиза Брили, Марк Гэтисс, Эндрю Скотт, Аманда Аббингтон, Джонатан Арис, Винетт Робинсон и другие. Вторым соавтором проекта выступил Стивен Моффат.

Шоу «Шерлок» показывали в период с 2010 по 2017 год. За это время успело выйти четыре сезона.

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