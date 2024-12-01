Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Shanghai Major 2024. Групповой этап. День 2. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
06:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Назови меня своим именем» хочет снять нового «Человека-паука» с Эндрю Гарфилдом

Режиссёр «Назови меня своим именем» хочет снять нового «Человека-паука» с Эндрю Гарфилдом
Комментарии

Недавно режиссёр «Назови меня своим именем» и «Большого всплеска» Лука Гуаданьино пообщался с журналистами издания Variety. В ходе разговора постановщик заявил, что хотел бы снять нового «Человека-паука» с Эндрю Гарфилдом в главной роли.

Ранее Эндрю Гарфилд заявил, что готов вернуться к роли Человека-паука. Актёр считает, что Дружелюбный сосед в его исполнении обладает большим потенциалом для рассказа интересных историй. Также он считает Тоби Магуайра лучшим исполнителем роли супергероя.

Премьера фильма «Человек-паук 4» с Томом Холландом в мировом прокате состоится 24 июля 2026 года — спустя пять лет после выхода «Нет пути домой».

Материалы по теме
Авантюра на века: обзор фильма «Приключения Паддингтона 3»
Авантюра на века: обзор фильма «Приключения Паддингтона 3»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android