Режиссёр «Назови меня своим именем» хочет снять нового «Человека-паука» с Эндрю Гарфилдом

Недавно режиссёр «Назови меня своим именем» и «Большого всплеска» Лука Гуаданьино пообщался с журналистами издания Variety. В ходе разговора постановщик заявил, что хотел бы снять нового «Человека-паука» с Эндрю Гарфилдом в главной роли.

Ранее Эндрю Гарфилд заявил, что готов вернуться к роли Человека-паука. Актёр считает, что Дружелюбный сосед в его исполнении обладает большим потенциалом для рассказа интересных историй. Также он считает Тоби Магуайра лучшим исполнителем роли супергероя.

Премьера фильма «Человек-паук 4» с Томом Холландом в мировом прокате состоится 24 июля 2026 года — спустя пять лет после выхода «Нет пути домой».