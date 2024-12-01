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Игра про Индиану Джонса займёт 131 ГБ на Xbox Series

Игра про Индиану Джонса займёт 131 ГБ на Xbox Series
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Журналисты и блогеры уже получили доступ к предрелизной версии игры Indiana Jones and the Great Circle. Оказалось, что на Xbox Series новый проект MachineGames займёт 131 ГБ без учёта патча первого дня.

Фото: Turbostrider27

Первые обзоры журналистов на Indiana Jones and the Great Circle появятся 6 декабря около 3:00 мск. В этот же день к игре получат доступ владельцы премиального издания.

Проект рассказывает о приключении Индианы Джонса между первым и третьим фильмом. Легендарный архитектор пытается разгадать тайну Великого круга — аналога экватора, который соединяет известные исторические места. По словам разработчиков, сюжет основан на реальной исторической загадке.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет уже 9 декабря на Xbox Series и ПК. Весной 2025-го игра доберётся до PS5.

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