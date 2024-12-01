30 ноября завершились съёмки второго сезона сериала «Уэнсдей» с Дженной Ортегой в главной роли. Премьера продолжения состоится в 2025 году в стриминговом сервисе Netflix. Точная дата пока не раскрывается.

Детали сюжета второго сезона тоже неизвестны. В продолжении к команде присоединились Стив Бушеми («Большой Лебовски») и Билли Пайпер (»Доктор Кто»), а также был ряд приглашённых звёзд — в их числе Тандиве Ньютон («Мир Дикого Запада») и Кристофер Ллойд («Назад в будущее»).

Четыре эпизода, то есть половину сезона, снял сам Тим Бёртон, который работал над первым сезоном. Первый сезон шоу вышел в ноябре 2022 года.