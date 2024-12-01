Расписание третьего дня шанхайского мэйджора по Counter-Strike 2

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2 декабря продолжится международный чемпионат Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

По итогам третьего игрового дня шанхайского мэйджора определятся три команды, которые попадут во второй этап, а также три коллектива, покидающие соревнование.

Расписание PW Shanghai Major по CS2 на 2 декабря, понедельник:

2-1 — матчи за выход во второй этап

6:00. Четвёртый раунд, BIG (Германия) — FURIA Esports (Бразилия);

9:00. Четвёртый раунд, FlyQuest (Австралия) — paiN Gaming (Бразилия);

12:00. Четвёртый раунд, GamerLegion (Европа) — Passion UA (Украина).

1-2 — матчи на вылет

6:00. Четвёртый раунд, MIBR (Бразилия) — Rare Atom (Китай);

9:00. Четвёртый раунд, Cloud9 (Россия) — Complexity Gaming (США);

— Complexity Gaming (США); 12:00. Четвёртый раунд, Wildcard (Северная Америка) — Virtus.pro (Россия).

Топ-турнир PW Shanghai Major 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае, Китай. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.