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Расписание игр Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2 на 2 декабря (шанхайский мэйджор по КС2)

Расписание третьего дня шанхайского мэйджора по Counter-Strike 2
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2 декабря продолжится международный чемпионат Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

По итогам третьего игрового дня шанхайского мэйджора определятся три команды, которые попадут во второй этап, а также три коллектива, покидающие соревнование.

Расписание PW Shanghai Major по CS2 на 2 декабря, понедельник:

2-1 — матчи за выход во второй этап

  • 6:00. Четвёртый раунд, BIG (Германия) — FURIA Esports (Бразилия);
  • 9:00. Четвёртый раунд, FlyQuest (Австралия) — paiN Gaming (Бразилия);
  • 12:00. Четвёртый раунд, GamerLegion (Европа) — Passion UA (Украина).

1-2 — матчи на вылет

  • 6:00. Четвёртый раунд, MIBR (Бразилия) — Rare Atom (Китай);
  • 9:00. Четвёртый раунд, Cloud9 (Россия) — Complexity Gaming (США);
  • 12:00. Четвёртый раунд, Wildcard (Северная Америка) — Virtus.pro (Россия).

Топ-турнир PW Shanghai Major 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае, Китай. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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