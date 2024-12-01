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Мультфильм «Моана 2» поставил рекорд по сборам в День благодарения

Мультфильм «Моана 2» поставил рекорд по сборам в День благодарения
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По итогам дебютного уикенда сборы мультфильма «Моана 2» в США превысили $ 221 млн. Ленте удалось превзойти все прогнозы аналитиков, которые предрекали мультфильму старт от $ 135 млн до $ 175 млн в домашнем регионе.

Таким образом, «Моана 2» установила абсолютный рекорд по сборам в День благодарения. Ранее лучший результат удерживало «Холодное сердце 2» ($ 130 млн). Также мультфильму удалось показать лучший старт в США в истории анимационных проектов благодаря расширенным выходным.

Аналитики считают, что проект имеет все шансы собрать более $ 1 млрд, став одним из самых кассовых фильмов 2024 года. Сейчас общие сборы ленты составляют $ 386 млн.

«Моана 2» продолжает историю воительницы Моаны, которая получает загадочное послание от предков и отправляется в новое путешествие с лучшим другом. На своём пути девушка заводит новых друзей и встречается с новыми недоброжелателями.

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