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Сборы «Гладиатора 2» превысили $ 300 млн за две недели проката

Сборы «Гладиатора 2» превысили $ 300 млн за две недели проката
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По итогам второго уикенда сборы фильма «Гладиатор 2» превысили отметку в $ 320 млн. Заметную долю ($ 45 млн) в общую кассу добавили зрители из США — в честь Дня благодарения американская аудитория массово ходила в кино на протяжении пяти дней.

Таким образом, новая картина Ридли Скотта вошла в топ-20 самых кассовых фильмов 2024 года. В ближайшее время сиквел культового пеплума обгонит «Дикого робота» и «Чужого: Ромул». Что касается финальных сборов, то аналитики предрекают ленте около $ 650 млн — $ 700 млн. Этой суммы ленте будет достаточно, чтобы окупиться и выйти в плюс по итогам лишь театрального проката.

События «Гладиатора 2» разворачиваются спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина связана с оригинальной лентой с Расселом Кроу и рассказывает историю о восстании нового гладиатора. Главные роли исполнили Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дензел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).

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