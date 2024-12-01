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Результаты BLAST Slam 1 по «Доте»

Российская BB Team впервые в истории тега стала чемпионом топ-турнира по Dota 2
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Российская команда BetBoom Team стала чемпионом топ-турнира BLAST Slam 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В гранд-финале игроки BB Team противостояли европейской Tundra Esports, за которую играет бывший представитель BB Егор Nightfall Григоренко. В итоге команда Виталия Save- Мельника оказалась сильнее европейцев, завершив серию со счётом 3:1.

Dota 2. BLAST Slam I . Гранд-финал
01 декабря 2024, воскресенье. 18:30 МСК
BetBoom Team
Окончен
3 : 1
Tundra Esports

Для BetBoom Team это первая победа на тир-1 турнире в истории клуба. Также стоит отметить, что на данном соревновании команда из России выступала с заменой — вместо Глеба kiyotaka Зырянова играл Данил gpk~ Скутин.

Итоги BLAST Slam по «Доте»:

  • 1-е место: BetBoom Team (Россия) — $ 400 тыс.;
  • 2-е место: Tundra Esports (Европа) — $ 200 тыс.;
  • 3-4-е место: PARIVISION (Россия), Xtreme Gaming (Китай) — $ 80 тыс.;
  • 5-6-е место: Team Liquid (Швеция), Gaimin Gladiators (Европа) — $ 50 тыс.;
  • 7-8-е место: HEROIC (Южная Америка), Team Falcons (Ближний Восток) — $ 40 тыс.:
  • 9-10-е место: Team Spirit (Россия), OG (Европа) — $ 30 тыс.

Чемпионат BLAST Slam 1 по «Доте» прошёл в LAN-формате в период с 26 ноября по 1 декабря в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 10 участников разыграли призовой фонд в размере $ 1 млн.

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