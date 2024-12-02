Фильм «Приключения Паддингтона 3» возглавил кинопрокат России за уикенд

Фильм «Приключения Паддингтона 3» стал лидером кинопроката России за уикенд. Лента сместила фильм «Манюня: Приключения в деревне», который был лидером в прошлый раз.

За выходные лента про мишку Паддингтона сумела собрать 253,9 млн рублей. На втором месте среди лент в официальном прокате оказалась картина «Один день в Стамбуле» — она собрала за выходные 86,5 млн рублей. Следом идёт лента «Любовь Советского Союза», которая собрала 50 млн рублей.

Если брать картины, которые показывают в стране без лицензии, после «Приключений Паддингтона 3» в лидеры выбивается «Моана 2» со сборами в 189,5 млн рублей.