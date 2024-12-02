Тим Бёртон уверен, что ему удастся снять ещё один фильм с Джонни Деппом

Во время недавнего интервью IndieWire режиссёр Тим Бёртон поговорил про свои будущие фильмы и совместную работу с Джонни Деппом. По словам постановщика, он не любит загадывать, над какими лентами у него получится поработать, а над какими нет.

Бёртон подчеркнул, что пока он не окажется на съёмочной площадке или не примется за сценарий фильма, он не будет утверждать процесс работы над ним. А ещё Тим отметил низкую вероятность того, что мультфильм «Кошмар перед Рождеством», как и лента «Эдвард Руки-ножницы», получат сиквелы.

Есть фильмы, к которым я не хочу снимать продолжение. Я не хотел делать сиквел этого фильма, потому что он казался мне разовым проектом. Некоторые вещи лучше оставить так, как есть.

Несмотря на то что Бёртон уже долгое время не работал с Джонни Деппом, режиссёр уверен в обратном. По мнению Тима, скоро он снимет с актёром определённую ленту.