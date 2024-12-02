«Феномен или полный провал»: Деми Мур боялась сниматься в фильме «Привидение»

Во время недавнего интервью актриса Деми Мур поговорила про фильм 1990 года «Привидение», в котором исполнила главную роль. По словам Мур, она боялась, что картина может полностью провалиться из-за того, что в ней намешали различные жанры.

Актриса переживала за судьбу ленты, но всё же решила рискнуть и сняться в ней. Жанровость фильма отмечается как мелодрама, триллер и фэнтези.

В фильме так много разных жанров, что я действительно подумала: «Это может быть либо феноменально, либо просто случится грёбаная катастрофа». В любом случае обычно это тот самый момент, когда говорят: «Рискни. Брось кости. Посмотри, что произойдёт».

Риск, безусловно, окупился: «Привидение» не только получило пять номинаций на премию «Оскар» и в итоге одержало две победы, но и стало кассовым хитом, самым прибыльным фильмом 1990 года. По сей день эта роль остаётся одной из самых знаковых в творчестве Мур.