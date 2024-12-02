Марго Робби сама настояла на съёмках полностью обнажённой в фильме «Волк с Уолл-стрит»

Недавно Марго Робби стала гостьей подкаста Talking Pictures и поговорила про фильм «Волк с Уолл-стрит». Как оказалось, в сцене, где её героиня Наоми соблазняет персонажа Леонардо Ди Каприо (Джордана), инициатива полностью оголиться принадлежит самой Робби.

По её словам, режиссёр ленты Мартин Скорсезе предлагал актрисе надеть халат для этого фрагмента, но она отказалась, чтобы сняться полностью обнажённой.

Вряд ли бы она поступила именно так. Весь смысл сцены в том, что она вышла совершенно голой — это её козырь, который она разыгрывает.

Также Робби рассказала, что ей также пришла в голову идея, что Наоми и Джордан должны проявить близость друг к другу в последний раз перед тем, как она скажет ему, что хочет развестись. Она отметила, что Скорсезе легко обсуждал предлагаемые изменения в сценарии.