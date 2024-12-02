«Я глубоко обеспокоена»: Кейт Бланшетт боится, что ИИ заменит любого актёра в кино

Искусственный интеллект в последние годы развивается особенно активно. Обеспокоенность по этому поводу выразила актриса Кейт Бланшетт в недавнем интервью.

По её словам, ИИ уже оказывает на индустрию развлечений огромное влияние и это далеко не предел его возможностей.

Мы работаем в публичной сфере, и я думаю, что дискуссии об искусственном интеллекте не были в центре внимания до забастовки сценаристов, которая действительно вывела их на всеобщее обсуждение. Я боюсь его разрушительной силы, я очень обеспокоена.

Кейт отметила, что ИИ вполне способен заменить каждого актёра в индустрии и этого она сильно боится, но ещё больше боится за простых людей, которым искусственный интеллект лишь навредит.

Но ИИ может полностью заменить любого на экране. Однако меня меньше беспокоят мои перспективы трудоустройства, чем то, как это повлияет на среднестатистического человека, на пенсионеров, на людей, которые уже работают на трёх работах, чтобы попытаться не оказаться за чертой бедности.

Актриса надеется, что ИИ можно будет и дальше использовать для блага людей, а не для того, чтобы увольнять их и заменять машинами.