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Ридли Скотт заявил, что «Гладиатор 3» точно выйдет

Ридли Скотт заявил, что «Гладиатор 3» точно выйдет
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В конце прошлого месяца вышел фильм «Гладиатор 2», который для некоторых оказался разочарованием и в придачу финансовым провалом (лента собрала $ 320 млн при бюджете в $ 310 млн).

Несмотря на то что лента точно не станет кассовым хитом, режиссёр Ридли Скотт уверен, что триквел «Гладиатора» выйдет. Об этом постановщик поговорил на пресс-конференции 29 ноября. Репортёр спросил Скотта о статусе «Гладиатора 3», на что Скотт ответил положительно.

«Гладиатор 3» определённо состоится.

Скотт, само собой, не стал делиться деталями ленты, поскольку даже о её производстве ещё слишком рано говорить. Однако Ридли дал понять, что готов снять третью часть.

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