Геймеры уверены, что новый трейлер GTA 6 покажут совсем скоро

Rockstar показала первый трейлер GTA 6 почти год назад — 5 декабря 2023 года. С тех пор об игре постоянно говорили и ждали от разработчиков хоть каких-то новостей, но всё оказалось тщетно. Rockstar, как обычно, не очень любит говорить о своих играх.

Геймеры обратили внимание, что буквально несколько часов назад обновился плейлист с трейлером GTA 6. Игроки думают, что Rockstar готовится показать новый трейлер, притом символично, если это произойдёт на годовщину с момента выхода первого ролика.

Фото: YouTube

Само собой, обновление плейлиста не говорит о том, что ролик точно покажут в ближайшие дни, однако для геймеров это стало очередным поводом вспомнить GTA 6 и питать надежды на скорый показ свежего трейлера.

Релиз GTA 6 состоится осенью 2025 года на PS5 и Xbox Series, потом игра выйдет на ПК.