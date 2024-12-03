Актёр Джуд Лоу назвал свои любимые фильмы по «Звёздным войнам»

Во время недавнего интервью звезда «Шерлока Холмса» Джуд Лоу поговорил про свои любимые части кинофраншизы «Звёздные войны». По словам актёра, больше всего ему понравился четвёртый эпизод, «Империя наносит ответный удар». А ещё Лоу обожает ленту «Изгой-один. Звёздные войны: Истории».

Также Лоу заявил, что он оценил мрачную атмосферу сериала «Андор», который называют одним из лучших по «Звёздным войнам», и полюбил «Мандалорца».

Сам Лоу дебютирует во вселенной «Звёздных войн» с сериалом «Минимальный экипаж». Он расскажет о группе подростков, потерявшейся во вселенной. Несмотря на то что в центре истории будут дети, шоу будет довольно мрачным и взрослым.

«Минимальный экипаж» стартует уже завтра на Disney+.