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Актёр Джуд Лоу назвал свои любимые фильмы по «Звёздным войнам»

Актёр Джуд Лоу назвал свои любимые фильмы по «Звёздным войнам»
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Во время недавнего интервью звезда «Шерлока Холмса» Джуд Лоу поговорил про свои любимые части кинофраншизы «Звёздные войны». По словам актёра, больше всего ему понравился четвёртый эпизод, «Империя наносит ответный удар». А ещё Лоу обожает ленту «Изгой-один. Звёздные войны: Истории».

Также Лоу заявил, что он оценил мрачную атмосферу сериала «Андор», который называют одним из лучших по «Звёздным войнам», и полюбил «Мандалорца».

Сам Лоу дебютирует во вселенной «Звёздных войн» с сериалом «Минимальный экипаж». Он расскажет о группе подростков, потерявшейся во вселенной. Несмотря на то что в центре истории будут дети, шоу будет довольно мрачным и взрослым.

«Минимальный экипаж» стартует уже завтра на Disney+.

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