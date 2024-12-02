Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Это только начало»: представители BB Team — о победе на BLAST Slam 1 по «Доте»

Российская BetBoom Team стала чемпионом топ-турнира BLAST Slam 1 по Dota 2 — это первая крупная победа в истории тега.

Молдавский киберспортсмен Виталий Save- Мельник поделился эмоциями после долгожданной победы:

Это первая победа на LAN-турнире в моей карьере. Я шёл к этому всю свою жизнь. Что тут ещё сказать? Спасибо всем, кто продолжал верить в нас и лично в меня все эти годы. Мы наконец-то смогли выиграть что-то в этой игре. Я невероятно счастлив и очень благодарен за всё это.

Керри команды Иван Pure Москаленко верит, что это далеко не последняя победа в его карьере:

Это наконец-то действительно произошло. Я просто хочу сказать спасибо всем, кто болел за меня всё это время. Это первая победа, но не последняя. Это только начало. Спасибо моей семье: маме, брату, отцу, бабушке и всем-всем! Спасибо за поддержку! Мы наконец-то это сделали.

Мыслями поделился и игрок поддержки BB Team Владислав Kataomi` Семёнов:

Выиграли Blast Slam 1. Лично для меня это была очень важная победа, так как есть что и кому доказывать. И я это сделал. Спасибо моей команде за всё. Спасибо Ваньку, что поверил в меня на пятой позиции в таком важном сезоне. Спасибо всем, кто поддерживал и был на трансляциях, болел за меня начиная с Entity. Надеюсь, что эта победа одна из многих в этом году.

Менеджер состава и временный тренер на данном турнире Лука Lukawa Насуашвили тоже не остался в стороне:

Если на холодную голову, ребят, это победа не только людей на турнире, это победа каждого человека в организации, а также важнейших людей, которых не было с нами на турнире: Толи, Глеба, Тёмы и еще одно Глеба!

Но самая главная победа — ваша. Вы дождались, и мы сделаем всё, чтобы следующую победу вы ждали намного меньше. Увидимся в Бангкоке. Люблю вас.

MVP турнира — Данёк gpk~ [...].

В гранд-финале топ-турнира BLAST Slam 1 российская BB Team обыграла Tundra Esports со счётом 3:1.