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Эксперт рассказал, почему смартфоны со временем перестают держать заряд батареи

Эксперт рассказал, почему смартфоны со временем перестают держать заряд батареи
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Технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков рассказал в интервью «Газете.Ru», почему почему смартфоны перестают держать заряд батареи.

По словам эксперта, важный фактор, способствующий быстрой разрядке батареи, — уровень яркости экрана. Постоянное поддержание яркости экрана на высоком уровне быстро разрядит батарею.

По сравнению со старыми поколениями литий-ионные батареи заряжаются быстрее и служат дольше. Однако любой современный аккумулятор подвержен химическому старению. По мере него количество заряда, которое он может удерживать до перезарядки, уменьшается.

Ещё одна причина — Push-уведомления. Они хотя и удобны, но требуют постоянного подключения к интернету — только так гаджет может получать обновления в режиме реального времени. Это быстрее разряжает смартфон.

Многие приложения потребляют энергию, даже когда вы их активно не используете. Фоновое обновление приложений позволяет им постоянно обновлять контент, потребляя данные и энергию.

Важную роль играют и обновления гаджета: из-за апдейтов может оказываться влияние на срок службы батареи.

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