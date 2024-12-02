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«Чистейшая победа»: сообщество Dota 2 — о победе BB Team на BLAST Slam 1

Долгожданная победа BetBoom Team на топ-турнире по Dota 2 вызвала бурю эмоций в сообществе. Представители киберспортивного комьюнити «Доты» обсудили первое место российской команды на турнире BLAST Slam 1.

Аналитик Владислав BLACKARXANGEL Иващенко предполагает, что стенд-ин Данил gpk~ Скутин в итоге может остаться с командой:

Жесть, поздравляю BetBoom Team! Первый турнир в копилку!

А вот теперь непонятно. Вроде как gpk~ хотел с новой командой играть, а теперь турнир забрал с BB.

Обычно после таких стендин-моментов игроки закрепляются, как тот же Saksa вместо 9Class. А тут нужно будет сделать выбор.

Комментатор Дария Eiritel Морозова отметила уверенность в победе коллектива из России:

BB победила очень уверенно. Первое место группы, первое место турнира. Есть чем гордиться. Чистейшая победа.

Хорошую игру BetBoom Team отметил и кастер Никита 4ce Котков:

Мастер-класс от Ивана Москаленко.

Молодцы, BB, очень понравилась их игра на BLAST. Дисциплина, драфты, драки, линии — всё было на нереальном уровне.

Своим мнением также поделился талант Владимир Maelstorm Кузьминов:

Да, исторический момент для BB и для Save-, который страдал за всех на всех турнирах и тащил как мог. Но вот он, тот самый момент.

Pure был прав, Nightfalll был лев. Но, уверен, и его час придёт.

Как я писал, сейчас самый главный вопрос в том, что команда турнир выиграла, только вот с этим мидером им больше не играть… или?

В гранд-финале престижного чемпионата BLAST Slam 1 российская BetBoom Team одолела Tundra Esports со счётом 3:1.