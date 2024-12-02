Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 3. Стрим А
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
06:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Cloud9 с Бумычем вылетела с мэйджора по Counter-Strike 2 в Шанхае

Cloud9 с Бумычем вылетела с мэйджора по Counter-Strike 2 в Шанхае
Комментарии

Российский состав Cloud9 завершил своё выступление в рамках топ-турнира Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

В матче на вылет команда Кирилла Boombl4 Михайлова столкнулась с американской Complexity Gaming. После того как C9 упустила огромное преимущество на первой карте, американцы додавили «клаудов» во второй игре и завершили серию со счётом 2:0 в свою пользу.

CS 2. PW Shanghai Major 2024 . Предварительный этап
02 декабря 2024, понедельник. 09:15 МСК
Cloud9
Окончен
0 : 2
Complexity Gaming

В итоге Cloud9 покинула соревнование, заработав $ 10 тыс. за 20-22-е место на мэйджоре. Что касается Complexity Gaming, коллектив продолжит борьбу за выход в следующий этап в решающем раунде первой стадии.

Шанхайский мэйджор по CS2 проходит в LAN-формате в период с 30 ноября по 15 декабря. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

Материалы по теме
Российские VP и Cloud9 оказались в одном шаге от вылета с шанхайского мэйджора по CS2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android