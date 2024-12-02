Cloud9 с Бумычем вылетела с мэйджора по Counter-Strike 2 в Шанхае

Российский состав Cloud9 завершил своё выступление в рамках топ-турнира Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

В матче на вылет команда Кирилла Boombl4 Михайлова столкнулась с американской Complexity Gaming. После того как C9 упустила огромное преимущество на первой карте, американцы додавили «клаудов» во второй игре и завершили серию со счётом 2:0 в свою пользу.

В итоге Cloud9 покинула соревнование, заработав $ 10 тыс. за 20-22-е место на мэйджоре. Что касается Complexity Gaming, коллектив продолжит борьбу за выход в следующий этап в решающем раунде первой стадии.

Шанхайский мэйджор по CS2 проходит в LAN-формате в период с 30 ноября по 15 декабря. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.