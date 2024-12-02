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Marvel Studios изменила «Блэйда» с Махершалой Али — там якобы появится Уэсли Снайпс

Marvel Studios изменила «Блэйда» с Махершалой Али — там якобы появится Уэсли Снайпс
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По информации инсайдера ExiledScoop3r, у Marvel Studios есть большие планы на изменение концепции фильма «Блэйд» с Махершалой Али в главной роли. По данным инсайдера, в ленте снова хотят задействовать мультивселенные.

Сейчас план Marvel Studios состоится в том, чтобы показать в ленте взаимодействие двух версий Блэйда: в исполнении Махершалы Али и Уэсли Снайпса, который играл персонажа в оригинальной трилогии.

У «Блэйда» были большие проблемы: ленту хотели выпустить ещё пару лет назад, но она попала в производственный ад, претерпела смену режиссёров, сценариев и прочего.

Картина должна была выйти в 2025 году, но её сдвинули на неопределённый срок.

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