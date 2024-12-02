Основатель Arkane Рафаэль Колантонио назвал S.T.A.L.K.E.R. 2 своей любимой игрой года

Основатель студии Arkane и соавтор Dishonored и Prey Рафаэль Колантонио рассказал, какая игра стала у него любимой за весь 2024 год. Геймдизайнер назвал S.T.A.L.K.E.R. 2.

По словам Колантонио, в игре явно есть проблемы, однако она зацепила его своей мрачной и жестокой атмосферой, элементами выживания и захватывающим исследованием мира.

S.T.A.L.K.E.R. 2 явно неидеальна, но для меня это игра года. Атмосфера, жестокость мира, выживание, исследования в свободной форме… Последней игрой, которая мне понравилась так же сильно до этого, была Baldur's Gate 3.

В июне 2017 года Колантонио покинул Arkane Studios и основал собственную студию, Wolf Eye. Команда выпустила дебютный проект в 2022 году. Им стала игра Weird West.