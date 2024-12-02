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Вышел первый отрывок из детективного сериала «Прометей» — премьера 5 декабря

Вышел первый отрывок из детективного сериала «Прометей» — премьера 5 декабря
Аудио-версия:
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«Кинопоиск» показал первый трёхминутный отрывок из будущего сериала «Прометей». Премьера шоу состоится уже совсем скоро — 5 декабря. В этот день можно будет посмотреть первые четыре эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

В небольшом ролике можно познакомиться с главными героями сериала: журналисткой Анной, инженером Никитой и бывшим сотрудником спецслужб Владимиром Шапошниковым. Все трое ведут расследование об исчезновении самолёта в 1998 году, внезапно найдя место его крушения 25 лет спустя.

Главные роли в проекте исполнили Филипп Янковский («Волшебный участок»), Любовь Аксёнова («Преступление и наказание»), Дмитрий Чеботарёв («Наследники. Дар крови») и Александр Алябьев («Псих»). Кресло режиссёра занял Максим Свешников («Ёлки лохматые»).

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