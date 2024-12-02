«Случился ад»: актриса Кристина Асмус — об инциденте, произошедшем на спектакле

Актриса Кристина Асмус, известная по «Интернам» и «Тексту», рассказала в соцсетях об одном инциденте, произошедшем во время спектакля.

По словам Асмус, инцидент произошёл 30 ноября через 15 минут после начала спектакля. Она опубликовала снимок, на котором показала травмированную ногу после выступления.

Случился ад (позже расскажу). А дальше, что было на сцене ещё два часа… Помнит только зритель.

Вдаваться в детали Асмус не стала, пообещав раскрыть подробности через некоторое время. Вероятно, травма не сильно скажется на актрисе и её работе, но какое-то время на заживление травмы всё равно придётся потратить.