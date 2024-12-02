Стартовал сериал «Первый номер» с Александрой Бортич — вышли сразу две серии

1 декабря состоялась премьера сериала «Первый номер» — нового оригинального проекта онлайн-кинотеатра Kion. Для просмотра уже доступны первые два эпизода, остальные будут выходить еженедельно по четвергам.

Видео доступно на YouTube-канале Kionru. Права на видео принадлежат Kion.

История «Первого номера» основана на реальных событиях. Шоу рассказывает о Константине Иноземцеве — ловеласе и популярном в прошлом писателе. Он продолжает жить на широкую ногу, всё больше влезая в долги. Однако судьба преподносит Косте шанс перезапустить карьеру – он возглавляет угасающий глянцевый журнал.

Главные роли в сериале исполнили Александра Бортич («Я худею»), Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»), Павел Деревянко («Есенин»), Равшана Куркова («Не одна дома») и другие актёры. Режиссёром выступил Клим Козинский («13 клиническая»).