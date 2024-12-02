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Сервис для анонимных вопросов Ask.fm закрылся спустя 14 лет работы

Сервис для анонимных вопросов Ask.fm закрылся спустя 14 лет работы
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1 декабря популярный сервис Ask.fm прекратил свою работу. Теперь при заходе на официальный сайт появляется сообщение о некой профилактике, которая «скоро завершится».

Главная страница Afk.fm

Главная страница Afk.fm

Фото: Ask.fm

Ask.fm — сервис для анонимных вопросов, на которые отвечают пользователи. Порталом чаще всего пользовались молодые люди, задавая вопросы знакомым и незнакомым людям. Сервис запустился в 2010 году, его разработали братья Теребины из Латвии. Спустя четыре года аудитория сайта превышала 180 млн человек, однако за последние годы портал растерял свою популярность.

Ранее создатели сервиса заявляли, что Ask.fm уже не соответствует современным потребностям интернет-пользователей. Авторы поблагодарили юзеров за поддержку на протяжении 14 лет и заявили, что для них это было отличное путешествие.

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