«Моана 2», «Гладиатор 2» и «Злая» помогли установить рекорд по сборам в День благодарения

1 декабря в США завершился расширенный кинотеатральный уикенд в честь Дня благодарения. По итогам пяти выходных сборы фильмов в стране превысили рекордные $ 422 млн.

Примерно половину выручки кинотеатрам принесла «Моана 2» — сиквел знаменитого проекта DIsney собрал за дебютный уикенд около $ 221 млн. Оставшиеся $ 200 млн приходятся на «Гладиатора 2», «Злую» и другие картины, пользующиеся популярностью в стране.

Ранее абсолютный рекорд в День благодарения удерживал 2018 год ($ 315 млн) — тогда в прокат вышли «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», «Ральф против интернета» и «Крид 2». Аналитики отмечают, что новый рекорд по сборам в праздники можно считать важным звонком к восстановлению кинотеатров после пандемии.