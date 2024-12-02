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Сборы в кинотеатрах России резко выросли в 2024 году — зрителей же стало меньше

Сборы в кинотеатрах России резко выросли в 2024 году — зрителей же стало меньше
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По итогам 11 месяцев проката в России сборы фильмов превысили отметку в 4,5 млрд рублей. Это куда больше показателя 2023 года, когда за этот же срок касса составляла лишь 3,4 млрд рублей. На это обратили внимание в «Кинопоиске».

Несмотря на заметный рост кассы, продажи билетов в кино в России снизились. Так, в ноябре 2024 года было продано 11,339 млн билетов, а в ноябре 2023-го — 11,557 млн. Аналогичную динамику можно заметить и по итогам 11 месяцев: за этот срок в 2024 году кинотеатры посетили 116 млн человек, хотя в 2023-м этот показатель составлял 117,5 млн человек.

Рост кассовых сборов в кинотеатрах России связан с ценами на билеты. Если в ноябре 2023 года средняя стоимость билета составляла 302 рубля, то в ноябре 2024-го показатель достиг отметки в 397 рублей. Интересно, что даже с выросшей стоимостью билетов 2024 год всё ещё отстаёт по сборам от доковидного 2019-го, где общая касса превысила 4,659 млрд рублей.

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