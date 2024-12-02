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Фестиваль цифрового спорта на РЭД ЭКСПО собрал рекордное число гостей

Фестиваль цифрового спорта на РЭД ЭКСПО собрал рекордное число гостей
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С 29 ноября по 1 декабря в рамках выставки РЭД ЭКСПО в «Крокус Экспо» прошел шестой этап Всероссийского фестиваля цифрового спорта. За три дня мероприятие посетили более 35 тыс. человек, а площадка фестиваля стала одной из самых популярных зон выставки.

Гости выстраивались в очереди, чтобы попробовать гоночные симуляторы, виртуальный хоккей, футбол и боевые искусства. Дополнительное внимание привлекли розыгрыши призов и визиты звёзд. Среди них блогер Hockey Stigg и гонщик Кирилл Смаль, который победил в кибергонке.

У «Чемпионата» на шестом этапе фестиваля был свой стенд!

Следующий этап фестиваля пройдёт 7-8 декабря в ТРЦ Columbus.

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