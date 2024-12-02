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Больше половины геймеров в Steam уже используют Windows 11

Больше половины геймеров в Steam уже используют Windows 11
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Компания Valve поделилась статистикой самого популярного железа среди пользователей Steam за ноябрь. Самые большие изменения за последний месяц произошли с операционной системой: у 52% пользователей сервиса установлена Windows 11. Тем временем доля Windows 10 упала до 43%.

Самой популярной видеокартой в Steam остаётся NVIDIA GeForce RTX 3060, у большинства геймеров также установлено 16 ГБ оперативной памяти (46%) и процессор Intel (63%). Что касается мониторов, то самыми популярными остаются те, которые обладают разрешением 1920 на 1080 пикселей, — их используют почти 56% геймеров.

В Valve также обновили список самых популярных языков. Лидирует всё ещё английский (33%), далее идут китайский (30%) и русский (9%). С подробной статистикой можно ознакомиться на отдельной странице в Steam.

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