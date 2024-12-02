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Трафик Google снижается из-за того, что молодёжь перестаёт гуглить информацию

Трафик Google снижается из-за того, что молодёжь перестаёт гуглить информацию
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Руководство Google обеспокоено снижением трафика поисковой системы и получаемой от неё прибыли — об этом пишет издание The Wall Street Journal. По прогнозам аналитиков, доля Google на американском рынке упадёт ниже 50% впервые с начала отслеживания статистики.

Одной из главных причин падения популярности Google специалисты называют переход молодёжи на работу с ИИ: новое поколение реже использует поисковик для получения информации, чаще доверяя это нейросетям. Чат-боты всё лучше помогают найти нужные данные, что даёт им преимущество.

Ранее исследование Bernstein Research показало, что молодые люди всё реже используют слово «гуглить», чаще используя глагол «искать».

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