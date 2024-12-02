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ДГТУ и СевГУ стали чемпионами Национальной студенческой лиги киберспорта

ДГТУ и СевГУ стали чемпионами Национальной студенческой лиги киберспорта
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1 декабря в Сириусе завершился финал НСЛК (Национальной студенческой лиги киберспорта) по Dota 2 и Counter-Strike 2.

Лучшей студенческой командой по «Контре» стала сборная ДГТУ из Ростова-на-Дону, в финале победив уфимскую УУНиТ. Третье место заняла команда РЭУ им. Г.В. Плеханова (Москва).

Соревнования по Dota 2 завершились триумфом СевГУ из Севастополя. «Серебро» забрали представители красноярского СФУ, «бронзу» — тамбовского ТГУ.

Это уже второй сезон в истории НСЛК. Турнир стал альтернативой ВКСЛ, где за победу ведут борьбу сборные во всех дисциплинах в формате спартакиады — тогда как на НСЛК проходят отдельные турниры по Dota 2 и CS 2.

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