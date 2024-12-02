«Невероятно впечатляет»: на Западе высоко оценили трейлер «Войны миров. Сибирь»

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Авторитетный портал IGN выложил англоязычную версию трейлера игры «Война миров. Сибирь». Аудитория оценила проект российской 1C Game Studios довольно высоко — пока ролик получил 1,9 тыс. лайков и лишь 59 дизлайков (3%).

Прежде всего западные геймеры оценили графику и сеттинг России конца XIX века.

Больше игр в сеттинге Российской империи! Это очень крутое и малоизученное время.

Графически невероятно впечатляет… рад увидеть игру от третьего лица в кои-то веки.

Выглядит безумно круто, жаль, что только на ПК.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат 1C Game Studios.

Пользователи также сравнили «Сибирь» с The Order: 1886 и Uncharted.

Есть вайб The Order: 1886. Круто, хотелось бы, чтобы в этот раз было больше исследования территории.

Анимации на самом деле выглядят очень хорошо.

Uncharted в Российской империи?

Первый трейлер и геймплей «Войны миров. Сибирь» студия 1C Game Studios показала 30 ноября. На «Чемпионате» можно найти материал со всеми деталями проекта и интервью с продюсером адвенчуры.