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Героиню Светличной в ремейке «Бриллиантовой руки» от ТНТ сыграет Регина Тодоренко

Героиню Светличной в ремейке «Бриллиантовой руки» от ТНТ сыграет Регина Тодоренко
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Телеведущая Регина Тодоренко сыграет роль блондинки Анны Сергеевны в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука» — персонаж стал культовым благодаря фразе «Невиноватая я!».

Пресс-служба ТНТ уже поделилась фото со съёмок. Авторы комедии обещают сохранить образ персонажа Светланы Светличной: «Будут и халатик с перламутровыми пуговицами, и тот самый танец, и легендарная фраза».

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Ремейк советской комедии от ТНТ выйдет вечером 31 декабря — помимо Тодоренко, в ленте появятся Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Павел Воля, Никита Кологривый и другие. В оригинале блондинку играла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, ушедшая из жизни несколько недель назад.

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