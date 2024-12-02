Китаец воровал на работе и задонатил стримерше 60 млн рублей, чтобы она назвала его «бро»

Житель Китая потратил более 4 млн юаней (около 58,9 млн рублей) на донаты любимой стримерше. Для этого он экономил на еде и совершал кражи на работе.

Хон увлёкся стримами в начале 2024 года и вскоре начал отправлять пожертвования одной стримерше. Он тратил на неё так много, что родственники ограничили ему доступ к деньгам — после этого китаец, работавший курьером, стал воровать на своей фабрике медные компоненты и продавать их на металлолом. Чтобы донатить девушке больше, он также экономил на еде, более полугода питаясь только паровыми булками.

На фабрике заметили пропажу в октябре — после этого Хон сам сдался полиции и признался в преступлениях. Мужчина рассказал, что донатил девушке, чтобы она называла его «бро» во время стримов.