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Вышел финальный трейлер исторической драмы «Злой город» — премьера 30 января

Вышел финальный трейлер исторической драмы «Злой город» — премьера 30 января
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Кинокомпания «КарроПрокат» представила финальный трейлер фильма «Злой город». Премьера исторической драмы состоится уже 30 января 2025 года в кинотеатрах России.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания Карропрокат». Права на видео принадлежат «Карропрокату».

Будущая историческая лента расскажет о нашествии хана Батыя на Русь в 1238 году. Полководец потратил два месяца на взятие города Козельска, потеряв при этом тысячи воинов и осадные орудия. А когда, перебив всех защитников, наконец-то взял его, то повелел навеки забыть его имя и отныне именовать «злым городом».

Главные роли в фильме сыграли Алексей Гуськов («Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки»), Александр Метёлкин («Летучий корабль»), Леонела Мантурова («1941. Крылья над Берлином») и другие актёры. Режиссёром выступил Константин Буслов («Калашников»).

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