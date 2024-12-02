Вышел финальный трейлер исторической драмы «Злой город» — премьера 30 января

Кинокомпания «КарроПрокат» представила финальный трейлер фильма «Злой город». Премьера исторической драмы состоится уже 30 января 2025 года в кинотеатрах России.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания Карропрокат». Права на видео принадлежат «Карропрокату».

Будущая историческая лента расскажет о нашествии хана Батыя на Русь в 1238 году. Полководец потратил два месяца на взятие города Козельска, потеряв при этом тысячи воинов и осадные орудия. А когда, перебив всех защитников, наконец-то взял его, то повелел навеки забыть его имя и отныне именовать «злым городом».

Главные роли в фильме сыграли Алексей Гуськов («Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки»), Александр Метёлкин («Летучий корабль»), Леонела Мантурова («1941. Крылья над Берлином») и другие актёры. Режиссёром выступил Константин Буслов («Калашников»).