Юрий Колокольников и русский язык от Тейлор-Джонсона: первые 8 минут «Крейвен-охотника»

Компания Sony за неделю до премьеры супергеройского фильма «Крейвен-охотник» выложила в открытый доступ первые минуты картины. Восьмиминутный отрывок уже можно посмотреть на YouTube.

Лента раскрывает историю одного из главных противников Питера Паркера — русского эмигранта Сергея Кравинова. Его сыграет Аарон Тейлор-Джонсон («Под покровом ночи», «Быстрее пули»): в отрывке он разговаривает на русском, а действие первых минут происходит в северной тюрьме.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures Entertainment.

В ленте также появится Юрий Колокольников, известный по ролям в «Игре престолов» и «Доводе». Кого в этот раз сыграет российский актёр, пока неизвестно.

«Крэйвен-охотник» — новая картина по вселенной «Человека-паука» от Sony Pictures. Франшиза не отличается фильмами высокого качества — ранее зрители уничтожили «Морбиуса» и «Мадам Паутину» — однако постановщик картины Джей Си Чендор просит дать фильму шанс. Премьера состоится 13 декабря.