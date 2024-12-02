Анонсирован коллекционный артбук по Atomic Heart с рассказами совеременных фантастов

В рамках выставки «Рэд Экспо» в Москве официально представили коллекционный артбук «Atomic Heart: далёкое светлое будущее» по мотивам одноимённой российской игры. Книга может выйти до конца года, хотя точной даты релиза пока нет.

Фото: Astrum Ent.

Артбук будет содержать рассказы современных писателей-фантастов и иллюстрации, которые позволят глубже погрузиться в мир игры. Книгу подготовили Союз литераторов Российской Федерации и издание PULSART.

Отмечается, что содержание «Далёкого светлого будущего» не будет повторять содержание Atomic Heart, а расширит сеттинг альтернативного СССР, погружая читателя в мир игры.